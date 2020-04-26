Кузбассовцам запретили ходить по набережным и пляжам

26 Апр 2020 2020-04-26T13:15:57+03:00

Теперь на кузбасские пляжи ходить нельзя Фото: Екатерина РОМАНОВА

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К запретам бывать на спортивных и детских площадках добавились еще несколько традиционно любимых кузбассовцами мест. Распоряжение, в котором указаны новые запреты, глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал 25 апреля.

Согласно распоряжению, которое подписал 25 апреля губернатор Сергей Цивилев, жителям Кузбасса запрещено посещать территории общественно пользования. К паркам, скверам, аллеям, бульварам, площадям, детским и спортивным площадкам добавились места, где кузбассовцы традиционно бывают летом. Это набережные, места массового отдыха у воды и прочие места культуры и отдыха.

- Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, чье нахождение в местах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обусловлено исполнением трудовых функций и (или) обеспечением безопасности населения, - отмечается в документе.

Напомним, распоряжение, в которое внесены новые запреты, призванные предотвратить распространение коронавируса в регионе, Сергей Цивилев подписал 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU