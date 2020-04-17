2020-04-17T08:44:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе

Положительный результат теста на коронавирус был получен после смерти пациентки
Екатерина РОМАНОВА
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Первый больной коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреляПервый больной коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первая пациентка, у которой оказался положительным тест на коронавирусную инфекцию, скончалась в Кузбассе. Об этом сообщил областной оперативный межведомственный штаб 17 апреля.

В сообщении говорится, что пациентка скончалась 15 апреля в реанимации городской больницы Белова. Ранее она проходила лечение в Краснобродской городской больнице.

Первый тест на коронавирус у 64-летней женщины показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного, теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациентки коронавирусной инфекции.

Специалисты уже определили первый и второй круг лиц, которые контактировали с этой пациенткой. Всем им выдали предписания об обязательной самоизоляции. Первому кругу тестирование на коронавирус проводят 17 апреля, второму - 18 апреля.

- По решению штаба городская больница Белова, Краснобродская городская больница, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля, - сообщает областной оперативный штаб. - Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Кроме того, на 14-дневный карантин закрыт и храм Пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшейся.

Всего на 17 апреля в Кузбассе выявлено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них шесть человек выписаны из больниц Кузбасса, 20 продолжают получать лечение, один человек скончался. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остается 1331 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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