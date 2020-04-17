17 Апр 2020 2020-04-17T04:13:31+03:00

Более 8,7 тысяч тестов на коронавирус проведено в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для этого работают четыре лаборатории

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В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории.

-Они могут проводить до 700 исследований в день, - сообщили в межведомственном оперативном штабе. - Еще четыре лаборатории готовят к запуску.

Из четырех запланированных одна будет создана на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где недавно с рабочим визитом побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он поручил ответственным организациям оказать лаборатории максимальное содействие, чтобы ускорить ее запуск.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU