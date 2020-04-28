В Кузбассе выявлено почти две тысячи нарушений при дезинфекции подъездов
Сотрудники Госжилинспекции с 12 апреля проверили почти 6,5 тысячи домов в Кузбассе на предмет проведения дезинфекции подъездов и придомовых территорий. В результате выявлено 1,9 тысячи нарушений.
Напомним, что сейчас дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в день. Работники УК, ТСЖ, ЖСК должны обрабатывать подъезды, лестничные марши, перила, лифты, двери, почтовые ящики. Во дворах требуется ограничить доступ к детским и спортивным площадкам.
Больше всего нарушений выявлено в Краснобродском, Прокопьевском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Березовском, Беловском, Новокузнецком городских округах, а также в Тяжинском и Гурьевском муниципальных районах и Ижморском муниципальном округе.
Виновных в нерегулярной уборке накажут административными штрафами. За обслуживающими организациями будут следить ежедневно. Также о нарушениях и отсутствии графиков уборки на информационных стендах могут сообщить сами жильцы - руководству своих компаний или в диспетчерские службы, а в случае непринятия мер - в Госжилинспекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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