2020-04-28T12:43:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе выявлено почти две тысячи нарушений при дезинфекции подъездов

За такое управляющие компании будут штрафовать
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе выявлено почти две тысячи нарушений при дезинфекции подъездовВ Кузбассе выявлено почти две тысячи нарушений при дезинфекции подъездовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники Госжилинспекции с 12 апреля проверили почти 6,5 тысячи домов в Кузбассе на предмет проведения дезинфекции подъездов и придомовых территорий. В результате выявлено 1,9 тысячи нарушений.

Напомним, что сейчас дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в день. Работники УК, ТСЖ, ЖСК должны обрабатывать подъезды, лестничные марши, перила, лифты, двери, почтовые ящики. Во дворах требуется ограничить доступ к детским и спортивным площадкам.

Больше всего нарушений выявлено в Краснобродском, Прокопьевском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Березовском, Беловском, Новокузнецком городских округах, а также в Тяжинском и Гурьевском муниципальных районах и Ижморском муниципальном округе.

Виновных в нерегулярной уборке накажут административными штрафами. За обслуживающими организациями будут следить ежедневно. Также о нарушениях и отсутствии графиков уборки на информационных стендах могут сообщить сами жильцы - руководству своих компаний или в диспетчерские службы, а в случае непринятия мер - в Госжилинспекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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