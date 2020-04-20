2020-04-20T12:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе развернуто девять контрольно-пропускных пунктов из-за коронавируса

Об этом сообщает оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе развернуто девять КПП для контроля за приезжающимиВ Кузбассе развернуто девять КПП для контроля за приезжающимиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе на дорогах развернуто девять контрольно-пропускных пунктов. Дежурящие на КПП специалисты будут контролировать приезжающих в регион.

На каждом из постов дежурят медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии, ГИБДД, а также представители администрации города.

- Приезжающим в Кузбасс вручают предписание о прохождении двухнедельного карантина. Кузбассовцы проходят его дома, жители других регионов в обсерваторах, - сообщили в штабе.

Расположение КПП в Кузбассе

Расположение КПП в Кузбассе

Также зафиксирован один смертельный случай: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1601 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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