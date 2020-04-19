В Кузбассе создали карту распространения коронавируса
В Кузбассе появилась карта распространения коронавируса. Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области.
Областной штаб по противодействию распространения коронавируса составил карту, на которой видна география распространения заболевания в регионе. Она опубликована 19 апреля.
Согласно официальным данным, лидером по количеству заболевших является Новокузнецк – там выявлено 14 случаев коронавируса. Далее следует Кемерово – 13 случаев.
В Краснобродском заражено пять человек, один из них скончался. По два случая зафиксировано в Промышленновском, Ленинске-Кузнецком и Мариинском районах, по одному — в Новокузнецком, Топкинском районах и Мысках.
Напомним, что по состоянию на 19 апреля в регионе заболел 41 человек, из них шесть выписаны домой, 34 находятся в больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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