2020-04-19T10:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе создали карту распространения коронавируса

Данные опубликовал оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе создали карту распространения коронавируса. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе создали карту распространения коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе появилась карта распространения коронавируса. Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области.

Областной штаб по противодействию распространения коронавируса составил карту, на которой видна география распространения заболевания в регионе. Она опубликована 19 апреля.

Согласно официальным данным, лидером по количеству заболевших является Новокузнецк – там выявлено 14 случаев коронавируса. Далее следует Кемерово – 13 случаев.

В Краснобродском заражено пять человек, один из них скончался. По два случая зафиксировано в Промышленновском, Ленинске-Кузнецком и Мариинском районах, по одному — в Новокузнецком, Топкинском районах и Мысках.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля в регионе заболел 41 человек, из них шесть выписаны домой, 34 находятся в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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