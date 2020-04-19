В Кузбассе создали карту распространения коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T10:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе появилась карта распространения коронавируса. Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области.

Областной штаб по противодействию распространения коронавируса составил карту, на которой видна география распространения заболевания в регионе. Она опубликована 19 апреля.

Согласно официальным данным, лидером по количеству заболевших является Новокузнецк – там выявлено 14 случаев коронавируса. Далее следует Кемерово – 13 случаев.

В Краснобродском заражено пять человек, один из них скончался. По два случая зафиксировано в Промышленновском, Ленинске-Кузнецком и Мариинском районах, по одному — в Новокузнецком, Топкинском районах и Мысках.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля в регионе заболел 41 человек, из них шесть выписаны домой, 34 находятся в больницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх благословил кузбассовцев оставаться в Пасхальную ночь дома. (подробности)

Более 8,7 тысячи тестов на коронавирус проведено в Кузбассе

В Кузбассе специалисты провели свыше 8,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этих целей создано четыре лаборатории. (подробности)

Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции продлен, а пасхальные службы пройдут онлайн

Сергей Цивилев 16 апреля выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил о текущей ситуации в области в связи с коронавирусом, а также озвучил несколько важных решений. Главное - режим самоизоляции продлен до 26 апреля включительно. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля

16 апреля Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлевается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU