2020-04-19T15:13:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе

Распоряжение подписано в воскресенье, 19 апреля
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК
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В воскресенье, 19 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал новое распоряжение, которое усиливает меры по противодействию распространению коронавируса в регионе.

Прежде всего, на территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района приостанавливается работа ряда предприятий и организаций. В их числе – объекты розничной торговли, автосалоны, цветочные салоны и садово-огородные магазины. Также приостанавливается оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг, услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви, по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки, услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков, услуг фотосалонов.

В этих территориях должно быть обеспечено обязательное соблюдение требований масочного режима, а граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Также подписанным распоряжением на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус в Кузбассе переводятся

учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологические интернаты, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, дома и отделения сестринского ухода, психиатрические больницы и диспансеры, психоневрологические диспансеры.

В случае выявления признаков инфекционных заболеваний у работников организаций, указанных в тексте постановления, необходимо обеспечить немедленное их отстранение от работы с обязательным обследованием на новую коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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