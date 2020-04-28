Число людей на самоизоляции в Кузбассе увеличилось до 9634 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T09:38:30+03:00

Число людей на самоизоляции в Кузбассе увеличилось до 9633 человек. ФОТО: пресс-служба администрации Юрги

У каждого из них имеется предписание об обязательной самоизоляции

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В Кузбассе резко выросло количество людей, которые находятся на самоизоляции. Если сутки назад их было 2749 человек, то по данным на утро 28 апреля их уже 9634 человека.

Как оказалось, в статистику включены все, кто получил предписание о самоизоляции - в том числе и граждане, которые въезжают в регион на личных автомобилях через блок-посты, установленные на границе Кузбасса с другими регионами.

- В число 9634 человек, которые на сегодняшний день находятся на 14-дневной изоляции, включены те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, прибыл из-за рубежа или других регионов России - в том числе и на личном автотранспорте через блок-посты. Каждому из них было вручено предписание о самоизоляции, - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Напомним, на утро 28 апреля в Кузбассе зарегистрированы 114 случаев заболевания коронавирусом. 11 жителей региона уже прошли курс лечения и выписаны из больницы, а 101 человек получает необходимую помощь в отделениях инфекционных больниц. Также 28 апреля стало известно о втором случае смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU