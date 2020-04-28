2020-04-28T08:41:53+03:00
Общество

Сколько человек заболело коронавирусом в Кузбассе на 28 апреля

За минувшие сутки число заболевших вновь увеличилось
Екатерина РОМАНОВА
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Сколько человек заболело коронавирусом в Кузбассе на 28 апреляСколько человек заболело коронавирусом в Кузбассе на 28 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось. По данным оперштаба, на утро 28 апреля число заразившихся в регионе достигло 114 человек.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб, за минувшие сутки в Кузбассе выявили три новых случая заболевания коронавирусом Также стало известно о еще одном скончавшемся пациенте, у которого диагностировали коронавирус.

- Один возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 накануне скончался, - отметили в оперативном штабе.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе диагностировали коронавирус у 114 пациентов. За все это время 11 человек прошли курс лечения и выписаны из стационаров - их тесты на коронавирус отрицательные. Еще 101 человек по-прежнему находится в инфекционных больницах региона и получают необходимое лечение. Кроме того, двое кузбассовцев, у которых диагностировали коронавирус, скончались. Об этом стало известно 17 и 28 апреля соответственно.

На 14-дневной изоляции в обсерваторах, медицинских стационарах или дома находятся 9634 человека. Все они прибыли из-за рубежа, из других регионов России или же контактировали с заболевшими корнавирусом и имеют предписания об обязательной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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