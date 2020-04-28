«Эпидемия не взята под контроль»: главный врач-инфекционист Кузбасса рассказала о коронавирусе

28 Апр 2020 2020-04-28T09:47:28+03:00

Ольга Бородкина сообщила, что пока динамики к снижению заболеваемости медики не видят

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Главный специалист-инфекционист Кузбасса Ольга Бородкина рассказала о ситуации с коронавирусом, которая складывается сейчас в регионе. По ее словам, эпидемия пока не взята под контроль и говорить о динамике снижения заболеваемости не приходится.

- В Кузбассе пока не очень много заболевших по сравнению с ближайшими соседями - Новосибирской областью или Красноярским краем. Но мы все равно видим ежедневный прирост, - отметила она. - Вирус чрезвычайно активно передается воздушно-капельным путем. Человек делает в среднем 16 вдохов в минуту - и носители болезни с каждым выдохом распространяют коронавирус в окружающую среду.

По словам медика - и это подтверждает мировой опыт - единственный эффективный способ сдержать эпидемию - сократить социальные контакты. Речь идет о самоизоляции жителей и внедрении электронных пропусков. Тогда медучреждения смогут работать в режиме, который соответствует их силам и возможностям.

- В большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно, - сообщила Ольга Бородкина. - Но даже если всего 10 процентов случаев будут тяжелыми, это создаст огромную нагрузку на систему здравоохранения. Врачи в такой ситуации не смогут помочь всем. Чтобы такого не было, чтобы режим работы врачей был усиленным, но максимально близким к штатному, нужно обязательно соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU