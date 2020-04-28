2020-04-28T10:34:55+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация очень серьезная»: врач-реаниматолог из Новокузнецка рассказал о заболевших коронавирусом

Он призвал жителей ограничить контакты и соблюдать меры предосторожности
Ирина АВТУШКО
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«Ситуация очень серьезная»: врач-реаниматолог из Новокузнецка рассказал о заболевших коронавирусом«Ситуация очень серьезная»: врач-реаниматолог из Новокузнецка рассказал о заболевших коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Врач-анестезиолог-реаниматолог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Александр Угрюмов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, она складывается очень серьезная.

- У нас в стационаре сейчас находятся 54 человека, пять из них в реанимации. Каждый больной пневмонией потенциально может оказаться зараженным COVID-19, поэтому работаем с соблюдением особых мер предосторожности: в защитных костюмах, масках, - сообщил он. - Носим памперсы, чтобы не снимать лишний раз костюмы. Заболевшие поступают стремительно, от пяти до 12 человек в день, режим работы изнуряющий.

Александр Угрюмов отметил, что всем пациентам проводится тест на коронавирус, но пока подтвержденных результатов нет.

По словам врача, тяжелая форма заболевания сопровождается дыхательной недостаточностью, при которой в большинстве случаев необходима искусственная вентиляция легких. И опасность состоит в том, что человек может долго не чувствовать ухудшения, а потом поступить в больницу в очень тяжелом состоянии, когда время для лечения упущено.

-Эпидемиологического взрыва у нас пока нет, но ситуация очень серьезная. Чтобы снизить риск заражения важно не только ограничить контакты, но и каждый раз, выходя из дома, соблюдать меры предосторожности: не прикасаться руками к лицу и особенно к глазам, носить маску, пользоваться антисептиками, часто мыть руки, не приближаться к людям, - подчеркнул медик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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