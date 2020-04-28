2020-04-28T11:50:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове расширили список запрещенных для посещения мест

Закрыта еще часть скверов и аллей
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове расширил список запрещенных для посещения местВ Кемерове расширил список запрещенных для посещения местФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове расширен список мест, которые запрещены для посещения в период действия особого режима. Горожане остались еще без нескольких аллей и скверов.

Городские власти внесли изменения в постановление от 25 апреля «Об утверждении перечня территорий общего пользования в городе Кемерово, посещение которых запрещено». Они расширяют список общественных мест, запрещенных к посещению.

В Кировском районе теперь закрыта пешеходная зона улицы Леонова в границах зданий № 17, 19, 20, 22, а, а также пешеходная зона по улице 40 лет Октября от дома № 2 до пересечения с улицей Ушакова. В Кедровке запрещено посещение сквера на улице Стахановской в границах зданий по адресам: улица Просторная, 26 и улица Просторная, 32.

Напомним, что ранее кемеровчанам запретили гулять по набережной Томи в Центральном районе, посещать площадь Советов, Красное озеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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