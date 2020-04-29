Кузбассовцам рассказали о правилах получения электронных пропусков

29 Апр 2020 2020-04-29T09:10:26+03:00

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Жителям Кузбасса рассказали о правилах получения электронных пропусков, которые будут поэтапно внедряться с 5 мая. Они будут двух видов.

29 апреля в ходе онлайн-брифинга оперативного штаба области начальник министерства информационных технологий Максим Садиков рассказал подробности о внедрении в области системы электронных пропусков. По его словам, за основу возьмут опыт Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас система дорабатывается в соответствии с потребностями Кузбасса.

Пропуск может оформить сам человек для личных нужд или его работодатель - для служебных. Варианты получения пропусков предусмотрены через интернет или посредством звонка по телефону горячей линии.

По словам Максима Садикова, следить за наличием пропусков будут сотрудники полиции с помощью специального мобильного приложения. Также он подчеркнул, что пропуска вводятся в обязательном порядке для тех, кто обязан соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU