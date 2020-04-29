Кузбассовцам рассказали о правилах получения электронных пропусков
Жителям Кузбасса рассказали о правилах получения электронных пропусков, которые будут поэтапно внедряться с 5 мая. Они будут двух видов.
29 апреля в ходе онлайн-брифинга оперативного штаба области начальник министерства информационных технологий Максим Садиков рассказал подробности о внедрении в области системы электронных пропусков. По его словам, за основу возьмут опыт Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас система дорабатывается в соответствии с потребностями Кузбасса.
Пропуск может оформить сам человек для личных нужд или его работодатель - для служебных. Варианты получения пропусков предусмотрены через интернет или посредством звонка по телефону горячей линии.
По словам Максима Садикова, следить за наличием пропусков будут сотрудники полиции с помощью специального мобильного приложения. Также он подчеркнул, что пропуска вводятся в обязательном порядке для тех, кто обязан соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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