Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Юрге

29 Апр 2020 2020-04-29T10:21:13+03:00

Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях были выявлены заболевшие за последние сутки

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В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, в каких территориях были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 апреля. Первый случай заражения отмечен в Юрге.

По данным ведомства, из 12 новых заболевших четверо выявлены в пгт Краснобродский, двое - в Новокузнецке, еще по одному в Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Юрге, Мысках, а также в Беловском и Новокузнецком районах.

Напомним, что сейчас в больницах получает лечение 113 человек. Всего в регионе было зафиксировано 126 случаев заражения, 11 человек выздоровели, еще двое скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU