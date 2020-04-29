Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Юрге
В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, в каких территориях были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 апреля. Первый случай заражения отмечен в Юрге.
По данным ведомства, из 12 новых заболевших четверо выявлены в пгт Краснобродский, двое - в Новокузнецке, еще по одному в Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Юрге, Мысках, а также в Беловском и Новокузнецком районах.
Напомним, что сейчас в больницах получает лечение 113 человек. Всего в регионе было зафиксировано 126 случаев заражения, 11 человек выздоровели, еще двое скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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