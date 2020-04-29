Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 апреля: двое новых заболевших

Согласно данным, опубликованным оперативным межведомственным штабом области, по состоянию на 11.00 30 апреля в регионе появилось двое новых заболевших. Таким образом, их общее число достигло 128 человек. К настоящему моменту стало известно о том, что из больниц выписались 7 человек, таким образом выздоровевших уже 18. Сейчас под наблюдением врачей находятся 108 пациентов, все они изолированы и получают необходимое лечение.

Два человека на сегодняшний день скончались от коронавирусной инфекции. 15 апреля умерла 64-летняя жительница пгт Краснобродский, страдавшая сахарным диабетом. У нее коронавирус был выявлен в результате посмертного теста. Вторым умершим стал пациент одной из больниц Новокузнецка. Он также проживал в Краснобродском. Как сообщили в штабе, ему было более 60 лет.

Продолжает увеличиваться число людей, находящихся на изоляции дома, в больницах и обсерваторах - оно достигло 11 040 человек.

Новая территория на карте коронавируса в Кузбассе

Инфекция появилась еще в одном городе - в Юрге. Как рассказал мэр Алексей Фомин, зараженный пациент приехал из Иванова и находился на 14-дневной домашней изоляции. Больной госпитализирован и находится в инфекционной больнице Кемерова. Угрозы для окружающих он не представляет. Состояние заболевшего удовлетворительное, проводится комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Дома заболевший был вместе с женой, которая в настоящее время находится под медицинским наблюдением. Больше, по его словам, мужчина ни с кем не контактировал.

Об электронных пропусках

Оперативный штаб области провел очередной онлайн-брифинг для журналистов, на котором специалисты рассказали подробности о внедрении в регионе системы электронных пропусков.

Начальник министерства информационных технологий Максим Садиков сообщил, что за основу взят опыт Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас система дорабатывается в соответствии с потребностями Кузбасса. Пропуск может оформить сам человек для личных нужд или его работодатель - для служебных. Варианты получения пропусков предусмотрены через интернет или посредством звонка по телефону горячей линии.

По словам Максима Садикова, следить за наличием пропусков будут сотрудники полиции с помощью специального мобильного приложения. Также он подчеркнул, что пропуска вводятся в обязательном порядке для тех, кто обязан соблюдать режим самоизоляции.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет онлайн

Из-за коронавируса областные власти перенесли шествие «Бессмертного полка» - пока непонятно, на какой срок. Но в преддверии Дня Победы акцию проведут в режиме онлайн.

Для участия в ней нужно загрузить фотографию и данные своего героя на сайт «Бессмертного полка России» 2020.polkrf.ru.

- Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествия «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте. Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилева. Он был сапером, участвовал в боях подо Ржевом, был тяжело ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу», - сказал Сергей Цивилев.

Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» в День Победы, 9 мая.

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