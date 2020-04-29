Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом в Юрге

29 Апр 2020 2020-04-29T13:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Юрги Алексей Фомин выступил с обращением к жителям города и рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусной инфекцией.

- Зараженный пациент приехал к нам из Иванова и находился на 14-дневной домашней изоляции. Больной госпитализирован и находится в инфекционной больнице Кемерова. Угрозы для окружающих он не представляет. Состояние заболевшего удовлетворительное, проводится комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

Также мэр сообщил, что дома заболевший был вместе с женой, которая в настоящее время находится под медицинским наблюдением. Больше, по его словам, мужчина ни с кем не контактировал.

Коронавирус в Кузбассе, свежие данные на 29 апреля: 12 новых заболевших

Ситуация с коронавирусом меняется постоянно - зачастую даже не ежедневно, а ежечасно. Так, на утро среды, 29 апреля, в регионе было выявлено уже 126 заболевших. Из них 12 - за последние сутки. Более того - резко увеличилось число людей на изоляции дома, в больницах и обсерваторах - до 10 408 человек.(подробности)

Число находящихся на изоляции кузбассовцев увеличилось до 10 408 человек

В Кузбассе число жителей, которые находятся на изоляции, выросло. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе. (подробности)

Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался второй кузбассовец

Стало известно, в каком городе скончался от коронавируса второй пациент. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. О его смерти стало известно 28 апреля. (подробности)

Кузбассовцам рассказали о правилах получения электронных пропусков

Жителям Кузбасса рассказали о правилах получения электронных пропусков, которые будут поэтапно внедряться с 5 мая. Они будут двух видов. (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Юрге

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, в каких территориях были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 апреля. Первый случай заражения отмечен в Юрге. (подробности)

Из-за коронавируса в полиции Кузбасса изменился режим работы

Из-за ситуации с коронавирусом в регионе в полиции временно приостановлен личный прием граждан. Однако сами полицейские продолжают работу в полном объеме.(подробности)

В Кузбассе нарушительницу режима изоляции нашли по записям с дорожных камер

В Кузбассе полицейские вычислили и задержали нарушительницу режима изоляции. Женщина должна была находиться дома, поскольку вернулась из-за границы.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU