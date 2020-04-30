Сергей Цивилев открыл в КемГУ центр поддержки по выдаче электронных пропусков

30 Апр 2020 2020-04-30T14:03:52+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в КемГУ вместе с ректором Александром Просековым Центр технической поддержки юридических лиц по выдаче электронных пропусков. Он начинает работу с 30 апреля.

Новый центр создан на базе Института цифры КемГУ. Его операторами будет 20 студентов старших курсов.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по номеру (384-2) 34-50-65.

Для получения электронных пропусков для сотрудников представителям предприятий, где трудится менее 50 человек, необходимо заполнить на сайте sidimdoma.ako.ru заявки с указанием наименования организации, ИНН, телефона и контактного е-мейла. Каждого сотрудника нужно внести в заявку отдельно, заполняя поля с его персональными данными, указанием госномера его автомобиля, адреса выполнения трудовой деятельности и режима работы, прикрепить копию локального акта, подтвердить наличие согласия на обработку персональных данных.

Представители предприятий, где работает более 50 сотрудников, прикрепляют файл с перечнем сотрудников (формат Excell), доступный по ссылке https://dit42.ru/deyatelnost/elektronnye-propuska/ и также подтверждают наличие согласия на обработку персональных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU