2020-05-02T07:36:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая

Они выписаны из больниц региона
Екатерина РОМАНОВА
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Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 маяЕще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, на 2 мая 2020 еще двое кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц.

О двух новых случаях выздоровления кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, стало известно утром 2 мая. Один из выздоровевших – новокузнечанин, другой – кемеровчанин.

По данным оперативного штаба, с середины марта тесты на коронавирус оказались положительными у 153 человек. 20 из них на утро 2 мая вылечились и выписаны из больницы. В больницах находятся 131 человек – все они изолированы и получают необходимую помощь. Кроме того, в обсерваторах, на самоизоляции и стационарах находятся 11 051 человек, контактировавшие с заболевшими или прибывшие в Кузбасс из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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