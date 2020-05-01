Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая 2020

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы отслеживаем самые актуальные новости, чтобы сообщить их вам.

По данным оперативного штаба, на утро 2 мая в Кузбассе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусом. В общей сложности с середины марта в регионе выявлено 143 человека, у которых диагностировали коронавирус. В настоящий момент в стационарах Кузбасса находятся 123 человека – все они изолированы и получают лечение. Еще 18 человек уже вылечились и выписаны из больниц – их тесты на коронавирус отрицательные. Два человека ранее скончались.

Кроме этого на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 11 380 человек, прибывших из других регионов или контактировавших с заболевшими.

Меньше всего заболевших

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 1 мая Кузбасс занимает лидирующую позицию по минимальному числу заразившихся коронавирусом. Так, в регионе на 100 тысяч человек приходится 4,7 случая заболеваний коронавирусом.

11 заболевших в центре города

В Новокузнецке всего за сутки выявили 11 случаев заболевания коронавирусом. Все они – в поселке Абагур-Лесной, который относится к Центральному району города Новокузнецка.

Кто получит пропуск?

В Кузбассе готовятся выдавать электронные пропуска. Пока – в тестовом режиме. Однако с 5 мая система постепенно будет вводиться на территории Кузбасса.

Мыло для волонтеров

Дети медиков, которые работают в поликлиниках, решили отблагодарить помогавших врачам волонтеров. Те доставляли рецептурные лекарства пожилым людям. А теперь в подарок от детей врачей получили мыло ручной работы.