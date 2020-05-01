Электронный пропуск в Кузбассе: как получить и кому нужен

С 5 мая в Кузбассе постепенно начнет действовать система электронных пропусков. Уже сейчас она работает в тестовом режиме, а руководители предприятий начали оформлять пропуска для своих сотрудников.

Электронный пропуск в Кузбассе можно получить благодаря системе «СибимДома.Кузбасс». Ее задача – предотвратить распространение корнавируса в регионе. Оформление заявки на получние электронного пропуска не должно занимать больше двух минут. Сейчас получение пропусков не является обязательным, однако уже с 5 мая система постепенно начнет действовать. Сегодня все предприятия области, предприниматели и кузбассовцы старше 18 лет могут протестировать работу системы и оформить пробную заявку на получение пропуска на сайте.

Частным лицам

Для того, чтобы выйти из дома по какой-либо причине, можно оформить электронный цифровой пропуск на два часа. Для этого потребуется телефон, планшет или иное цифровое устройство. Для этого нужно ввести личные данные – фамилию, имя и отчество, паспортные данные, адрес пребывания. Также необходимо указать одну из причин выхода: посещение госорганов или медицинских учреждений, поход в магазин или аптеку, поездка на дачу (в один конец), семейные нужды – например, детский сад или помощь родственнику. Также можно указать «иное». Для поездки на атвомобиле необходимо указать госномер и информацию о пассажирах. Кроме того, в заявке указывается время выхода из дома, а время пребывания на улице не должно превышать двух часов. Примечательно, что на детей и подростков младше 18 лет персональный пропуск оформлять не надо: они могут находиться на улице только в сопровождении взрослых, имеющих пропуск.

Так выглядит заявка на электронный пропуск для частных лиц. ФОТО: скриншот сайта https://sidimdoma.ako.ru

Предприятия, где меньше сотрудников

Представители предприятий, где трудится меньше 50 человек, также могут воспользоваться телефонами, планшетами или иными устройствами для того, чтобы выписать пропуск на сайте.

В заявке указываются необходимые данные об организации, телефон и адрес электронной почты. При этом данные каждого сотрудника, включая госномер автомобиля, режима и адреса выполнения работы. Также необходимо подтверждение согласия на обработку личных данных.

Предприятия, где больше 50 сотрудников

Руководители предприятий, где работает больше 50 человек, при оформлении заявки на электронные пропуска должны прикрепить сводный файл с перечнем работников и подтверждение согласия на обработку личных данных. Получить форму можно на официальном сайте министерства цифрового развития Кузбасса digital42.ru в разделе «Деятельность»-«Электронные пропуска».

Горячая линия по вопросам получения электронных пропусков работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по телефону 8(3842)-34-50-65. На данный момент горячая линия обслуживает заявки юридических лиц. Готовится к запуску также горячая линия для обслуживания запросов от всех жителей Кузбасса.

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