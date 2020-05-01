Дети врачей кемеровских поликлиник в благодарность волонтерам передали мыло ручной работы

1 Май 2020 2020-05-01T05:03:35+03:00

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В Кемерове дети врачей, которые работают в поликлиниках, волонтерам передали региональному штабу #МыВместе мыло ручной работы. Так они захотели выразить совю благодарность.

В начале апреля работники медучреждений обратились к волонтерам с просьбой помочь в доставке лекарственных препаратов, которые выдаются по рецептам людям старшего возраста, находящимся в зоне риска. Это и неудивительно, ведь после ведения режима повышенной готовности нагрузка на врачей возросла, и справляться с большим количеством рецептов, которые нужно своевременно выписать, а потом передать лекарства из аптек пациенту, стало намного сложнее.

Волонтеры активно включились в работу: ежедневно забирали лекарства из аптеки и доставляли адресату. Основная часть получателей – это люди с ограниченными возможностями здоровья. За месяц волонтеры отработали 250 заявок.

Дети врачей увидели такую поддержку в адрес их родителей и не могли остаться равнодушными. Они решили поблагодарить волонтеров и сделали мыло ручной работы, которое передали штабу. Каждый его кусок подписан словами благодарности.

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ИСТОЧНИК KP.RU