Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек

2 Май 2020 2020-05-02T07:18:58+03:00

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В Кузбассе за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Тест на коронавирус оказался положительным у 10 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. На утро 2 мая в регионе зарегистрировано 153 заболевших опасной инфекцией. В больницах региона находятся 131 человек. Кроме того, в обсерваторах, стационарах и на 14-дневной домашней самоизоляции находятся 11 051 человек. Это те люди, которые контактировали с заболевшими коронавирусом или прибыли из других регионов – в том числе и через блок-посты на границах Кузбасса.

Кроме того, еще двое кузбассовцев получили необходимую медицинскую помощь и, после того, как их тесты показали отсутствие заболевания, были выписаны из больниц. Таким образом, на 2 мая 20 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже выписаны. Однако есть и печальная статистика: ранее двое жителей Краснобродского, у которых диагностировали коронавирус, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU