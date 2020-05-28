Агафья Лыкова молится о заболевших коронавирусом в Кузбассе

28 Май 2020 2020-05-28T05:56:05+03:00

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Известная таежная отшельница Агафья Лыкова, не раз принимавшая у себя делегацию из Кузбасса, молится о здоровье всех заболевших коронавирусом, в том числе живущих в Кузбассе. При этом о самой инфекции она знает немного, так как не поддерживает связи с большим миром, сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский».

- Таежная отшельница не владеет последними новостями по причине отсутствия теле-радиосвязи. Поэтому о ситуации с COVID-19 в мире в целом и в регионе в частности знает поверхностно. Агафья Карповна всегда тревожится и молится за людей в тяжелые для страны и мира времена, - сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Напомним, что Агафья Лыкова - единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU