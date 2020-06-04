2020-06-04T08:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

28 заболевших: в каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса на 4 июня

Оперштаб опубликовал официальную сводку
Ирина АВТУШКО
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28 заболевших: в каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса на 4 июня28 заболевших: в каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса на 4 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На утро 4 июня в Кузбассе выявлены новые случаи заболевания коронавиурсом. В каких территориях появились заболевшие, рассказали в оперативном штабе Кузбасса.

- За прошедшие сутки в регионе выявлены 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 10 - в Новокузнецке, пять - в Кемерове, четыре - в Междуреченске, по два - в Белове и Киселевске, по одному - в Краснобродском, Прокопьевске, Гурьевском районе, Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах.

Также стало известно, что выздоровели четыре пациента - двое в Кемерове и по одному в Осинниках и Анжеро-Судженске.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 404 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9475 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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