Лидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и Новокузнецк
На 5 июня стало известно о новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. В оперативном штабе рассказали, в каких территориях выявлена инфекция.
- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - семь, Новокузнецк - семь, Белово - четыре, Беловский район - один.
Также один пациент за минувшие сутки выздоровел - это житель Калтана. Тесты показали отсутствие у него вируса. Таким образом, в Кузбассе 256 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 422 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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