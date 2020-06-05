2020-06-05T08:12:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Лидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и Новокузнецк

Оперативный штаб рассказал, в каких городах выявлены новые заболевшие
Мария КОЛОСОВА
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Лидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и НовокузнецкЛидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и НовокузнецкФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 5 июня стало известно о новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. В оперативном штабе рассказали, в каких территориях выявлена инфекция.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - семь, Новокузнецк - семь, Белово - четыре, Беловский район - один.

Также один пациент за минувшие сутки выздоровел - это житель Калтана. Тесты показали отсутствие у него вируса. Таким образом, в Кузбассе 256 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 422 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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