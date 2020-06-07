У снятого в Новокузнецке танка Т-34 завели мотор

7 Июнь 2020 2020-06-07T04:50:40+03:00

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В Новокузнецке у снятого в преддверии подготовки к параду Победы танка Т-34 завели мотор. С привычного постамента его сняли 31 мая.

Напомним, что 27 мая на седьмом заседании Законодательного собрания Кузбасса глава региона Сергей Цивилев сообщил, что новокузнецкий танк примет участие в торжественном параде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/783519" frameborder="0"></iframe> Мотор легендарного танка Т-34 в Новокузнецке удалось завести.Видео: Цивилев. Live

- У нас будет торжественное шествие с боевой техникой. Готовятся сейчас два танка. Один - Т-34, который сейчас стоит перед КМК. Дал поручение его снять, отремонтировать, с 72-го года стоит у КМК на пьедестале. Это танк, который в 1943 году был выпущен на КМК, который потерял два экипажа, прошел всю войну, - рассказал ранее губернатор.

Впервые за 47 лет танк Т-34 весом в 32,5 тонны сняли с постамента на площади Побед. Для демонтажа использовали 110-тонный кран и автовышку. Некоторые жители даже не верили, что он снова может быть на ходу, но нет – мотор заработал.

По задумке, еще один танк пройдет во время парада в Кемерове.

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ИСТОЧНИК KP.RU