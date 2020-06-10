2020-06-10T12:04:16+03:00
Общество

В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области

После шествия его установят возле президентского кадетского училища [видео]
Мария КОЛОСОВА
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В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области. Фото: Цивилев LiveВ параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области. Фото: Цивилев Live
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Стало известно, что за танк примет участие в параде Победы в Кемерове 24 июня. Его привезут из Псковской области.

Танк Т-34-76 образца 1942 года найден в 2015 году в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области. Его обнаружили поисковики города Невель в заболоченной местности.

В военные годы в указанном районе действовали части 3-й ударной армии, в составе которой находилась 78-я танковая бригада полковника Кочергина. Осенью 1943 года эта бригада принимала участие в Невельской наступательной операции. За отличие в боях ей за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование «Невельская».

Танк-34 примет участие в параде Победы в Кемерове.Видео: Цивилев Live

После проведения парада танк установят возле Кемеровского президентского кадетского училища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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