В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области
Стало известно, что за танк примет участие в параде Победы в Кемерове 24 июня. Его привезут из Псковской области.
Танк Т-34-76 образца 1942 года найден в 2015 году в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области. Его обнаружили поисковики города Невель в заболоченной местности.
В военные годы в указанном районе действовали части 3-й ударной армии, в составе которой находилась 78-я танковая бригада полковника Кочергина. Осенью 1943 года эта бригада принимала участие в Невельской наступательной операции. За отличие в боях ей за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование «Невельская».
Танк-34 примет участие в параде Победы в Кемерове.Видео: Цивилев Live
После проведения парада танк установят возле Кемеровского президентского кадетского училища.
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ИСТОЧНИК KP.RU