10 Июнь 2020 2020-06-10T12:04:16+03:00

В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области. Фото: Цивилев Live

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Стало известно, что за танк примет участие в параде Победы в Кемерове 24 июня. Его привезут из Псковской области.

Танк Т-34-76 образца 1942 года найден в 2015 году в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области. Его обнаружили поисковики города Невель в заболоченной местности.

В военные годы в указанном районе действовали части 3-й ударной армии, в составе которой находилась 78-я танковая бригада полковника Кочергина. Осенью 1943 года эта бригада принимала участие в Невельской наступательной операции. За отличие в боях ей за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование «Невельская».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/784176" frameborder="0"></iframe> Танк-34 примет участие в параде Победы в Кемерове.Видео: Цивилев Live

После проведения парада танк установят возле Кемеровского президентского кадетского училища.

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ИСТОЧНИК KP.RU