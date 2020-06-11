2020-06-11T07:46:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса

Сводку опубликовал оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавирусаВ каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 11 июня. В области за минувшие сутки зафиксировано рекордное число заболевших за все время.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 27, Кемерово - 22, Междуреченск - четыре, по одному - в Белове, Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Гурьевском муниципальном округе, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.

Также стало известно, что семь пациентов выписаны из больниц: двое в Белове и по одному в Междуреченске, Новокузнецке, Калтане, Киселевске и Кемерове.

- Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 330 человек вылечились от коронавируса, - сообщили в штабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 592 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июня: 61 заболел, 7 вылечились

Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Уже открыты многие объекты, места общего пользования, объекты развлечения и досуга. Но число заболевших все равно остается высоким - это волнует жителей. Сообщаем последние новости на 11 июня.(подробности)

В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии

В Кузбассе на утро 11 июня выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии. В инфекционные больницы помещен сразу 61 человек.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса
В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии
В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета МИ-8
Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях
Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области