В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:46:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 11 июня. В области за минувшие сутки зафиксировано рекордное число заболевших за все время.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 27, Кемерово - 22, Междуреченск - четыре, по одному - в Белове, Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Гурьевском муниципальном округе, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.

Также стало известно, что семь пациентов выписаны из больниц: двое в Белове и по одному в Междуреченске, Новокузнецке, Калтане, Киселевске и Кемерове.

- Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 330 человек вылечились от коронавируса, - сообщили в штабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 592 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июня: 61 заболел, 7 вылечились

Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Уже открыты многие объекты, места общего пользования, объекты развлечения и досуга. Но число заболевших все равно остается высоким - это волнует жителей. Сообщаем последние новости на 11 июня.(подробности)

В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии

В Кузбассе на утро 11 июня выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии. В инфекционные больницы помещен сразу 61 человек.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU