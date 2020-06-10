2020-06-10T19:16:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июня

Продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе и сообщаем актуальную информацию на утро 11 июня
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Уже открыты многие объекты, места общего пользования, объекты развлечения и досуга. Но число заболвших все равно остается высоким – это волнует жителей. Сообщаем последние новости на 11 июня.

По данным оперативного штаба, на утро 11 июня в Кузбассе врачи выявили 34 новых случая COVID-19. Теперь число заболевших опасным вирусом с середины марта достигло 868 человек. Из них 538 находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 323 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9974 человека, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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