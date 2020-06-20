Фитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителей
В пятницу, 19 июня, губернатор Сергей Цивилев снял ограничения в работе еще с ряда учреждений. Согласно документу, теперь фитнес-центры могут принимать больше посетителей.
Ранее с фитнес-клубов и фитнес-центров, в том числе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, уже частично были сняты ограничения. Однако заполняться посетителями они могли лишь на 25 процентов от пропускной способности.
Новым документам клубам разрешено работать с загрузкой в 50 процентов, то есть они могут быть заполнены посетителями уже наполовину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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