2020-06-20T06:22:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Фитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителей

Распоряжение подписал Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Фитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителейФитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителейФото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 19 июня, губернатор Сергей Цивилев снял ограничения в работе еще с ряда учреждений. Согласно документу, теперь фитнес-центры могут принимать больше посетителей.

Ранее с фитнес-клубов и фитнес-центров, в том числе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, уже частично были сняты ограничения. Однако заполняться посетителями они могли лишь на 25 процентов от пропускной способности.

Новым документам клубам разрешено работать с загрузкой в 50 процентов, то есть они могут быть заполнены посетителями уже наполовину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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