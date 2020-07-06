2020-07-06T04:42:29+03:00
Общество

Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы

Ночью на город обрушилась стихия [видео]
Лия Гараева
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Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозыГород в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Поздно вечером 5 июля улицы Кемерова осветили десятки молний. На город обрушилась стихия в виде грозы.

Кемеровчане поделились с «Комсомольской правдой» видео ночного неба, на котором сверкают одна за другой молнии. Однако это не последний сюрприз, который приготовила погода горожанам – в итоге пошел дождь, а в некоторых районах Кемерова даже выпал град.

Синоптики не видят в этом ничего удивительного, ведь осадкам предшествовала жара. Они еще днем опубликовали предупреждения об этих природных явлениях.

В Кемерове днем 6 июля будет жарко, как и в предыдущие дни. В городе максимальная отметка столбика термометра будет примерно +27 градусов. В этот день нас ожидают переменная облачность, кратковременный дождь. Поэтому не забудьте прихватить с собой в дорогу зонтик.

Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы.Ночью на город обрушилась стихияЛия Гараева

ИСТОЧНИК KP.RU

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