Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы
Поздно вечером 5 июля улицы Кемерова осветили десятки молний. На город обрушилась стихия в виде грозы.
Кемеровчане поделились с «Комсомольской правдой» видео ночного неба, на котором сверкают одна за другой молнии. Однако это не последний сюрприз, который приготовила погода горожанам – в итоге пошел дождь, а в некоторых районах Кемерова даже выпал град.
Синоптики не видят в этом ничего удивительного, ведь осадкам предшествовала жара. Они еще днем опубликовали предупреждения об этих природных явлениях.
В Кемерове днем 6 июля будет жарко, как и в предыдущие дни. В городе максимальная отметка столбика термометра будет примерно +27 градусов. В этот день нас ожидают переменная облачность, кратковременный дождь. Поэтому не забудьте прихватить с собой в дорогу зонтик.
Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы.Ночью на город обрушилась стихияЛия Гараева
ИСТОЧНИК KP.RU