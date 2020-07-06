6 Июль 2020 2020-07-06T04:42:29+03:00

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Поздно вечером 5 июля улицы Кемерова осветили десятки молний. На город обрушилась стихия в виде грозы.

Кемеровчане поделились с «Комсомольской правдой» видео ночного неба, на котором сверкают одна за другой молнии. Однако это не последний сюрприз, который приготовила погода горожанам – в итоге пошел дождь, а в некоторых районах Кемерова даже выпал град.

Синоптики не видят в этом ничего удивительного, ведь осадкам предшествовала жара. Они еще днем опубликовали предупреждения об этих природных явлениях.

В Кемерове днем 6 июля будет жарко, как и в предыдущие дни. В городе максимальная отметка столбика термометра будет примерно +27 градусов. В этот день нас ожидают переменная облачность, кратковременный дождь. Поэтому не забудьте прихватить с собой в дорогу зонтик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/788863" frameborder="0"></iframe> Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы.Ночью на город обрушилась стихияЛия Гараева

ИСТОЧНИК KP.RU