Где в Кузбассе выпал самый крупный град вечером 5 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T06:41:20+03:00

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Вечером в воскресенье Кузбасс накрыло ливнями, грозами и градом. Они наблюдались на территории всей области. Мы расскажем, где был самый крупный град.

Всполохи молний, гром, ливень и град накрыли Кузбасс вечером в воскресенье, 5 июля. Причем непогода царила на территории всего региона, а метеостанции фиксировали последствия непогоды. Как сообщили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, дожди и ливни сопровождались порывистым ветром, которых достигал 18 метров в секунду при порывах.

- Град за последние сутки зафиксировали несколько метеостанций. Самый крупный град выпал в Топках – 10 миллиметров. В Таштаголе диаметр градин достигал восьми миллиметров, а в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района - три миллиметра, - отметила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова. - Это естественные летние процессы, когда образуются градовые облака. При этом идут они обычно узкими полосами.

Именно этими «полосами» объясняется и то, что лишь несколько метеостанций зафиксировали град. Тем не менее, кузбассовцы наблюдали град в Кировском и Рудничном районах Кемерова, в Центральном и Куйбышевском районах Новокузнецка. Напомним, горожане поделились фотоснимками и видеозаписями бушевавшей вечером в воскресенье грозы и ее последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU