29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе

7 Июль 2020 2020-07-07T10:19:46+03:00

Где в Кузбассе больше всего заболевших за последние сутки

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Тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 49 жителей Кузбасса на утро 7 июля. Как оказалось, больше половины из них - жители одного и того же города.

По данным оперативного штаба, 29 новых заболевших COVID-19 являются жителями Междуреченска. На втором месте по количеству заболевших находится Кемерово: здесь медики выявили 15 новых случаев коронавируса. Два человек заболели в Белове, по одному - в Анжеро-Судженске, Калтане и Беловском муниципальном районе.

Таким образом, на первом месте по числу заболевших по-прежнему находится Новокузнецк: здесь выявлено 544 случаев коронавируса с начала пандемии. На втором месте - Кемерово с 525 заболевшими. На третьем - Междуреченск. Здесь зафиксировано уже 288 человек с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU