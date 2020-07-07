2020-07-07T10:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе

Где в Кузбассе больше всего заболевших за последние сутки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 49 жителей Кузбасса на утро 7 июля. Как оказалось, больше половины из них - жители одного и того же города.

По данным оперативного штаба, 29 новых заболевших COVID-19 являются жителями Междуреченска. На втором месте по количеству заболевших находится Кемерово: здесь медики выявили 15 новых случаев коронавируса. Два человек заболели в Белове, по одному - в Анжеро-Судженске, Калтане и Беловском муниципальном районе.

Таким образом, на первом месте по числу заболевших по-прежнему находится Новокузнецк: здесь выявлено 544 случаев коронавируса с начала пандемии. На втором месте - Кемерово с 525 заболевшими. На третьем - Междуреченск. Здесь зафиксировано уже 288 человек с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У главы минздрава Кузбасса и его подчиненных обнаружили коронавирус

Коронавирус пробрался в администрацию правительства Кузбасса. У министра здравоохранения региона Михаила Малина и нескольких его подчиненных обнаружили это заболевание. (подробности)

Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июля

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе 55 человек прошли курс лечения и были выписаны из больниц региона с отрицательными тестами на коронавирус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове
В Кузбассе женщину незаконно уволили после больничного
29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе
В Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину
Оскорбивший врача новокузнечанин заплатит штраф
Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июля
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июля: 49 человек
Новокузнечанин спровоцировал смертельное ДТП в центре города
Рецидивист ограбил 90-летнего кузбассовца и напал на врачей
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове
Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе
Автопарк Кузбасса пополнился на восемь автобусов
В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду
Разрез «Инской» задолжал шахтерам Кузбасса более 75 миллионов рублей
Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет
В Кузбассе окончено расследование дела о ДТП с тремя погибшими
Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник
Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей
Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе
Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе
Кемеровчане остались без горячей воды на две недели
Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа
Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля
67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки