Из-за резкого роста случаев COVID-19 Междуреченск посетил главный эпидемиолог Кузбасса

7 Июль 2020 2020-07-07T13:14:38+03:00

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора он проанализировал ситуацию на месте

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В Междуреченске побывала главный эпидемиолог Кузбасса Нина Медведева вместе с представителям Роспотребнадзора. Она проанализировала ситуацию с резким ростом числа заболевших коронавирусом.

- Уровень заболеваемости в Междуреченске в несколько раз превышает уровень заболеваемости в целом по Кузбассу, - отметила Нина Медведева. - 80 процентов больных новой коронавирусной инфекцией не были госпитализированы, и такого не было нигде - ни на одной территории области, ни по области в целом.

Массовые отказы от госпитализации привели к тому, что инфекция начала распространяться среди домашних, членов семьи. При этом пациенты с легкой формой заболевания ошибочно думают, что ничего страшного не произойдет, но при этом рискуют получить тяжелую форму пневмонии. Однако, по словам специалистов, амбулаторно вылечиться невозможно - специфические лекарства есть только в стационаре.

- В настоящее время принято решение, и его уже обсудили на уровне области, на уровне министерства здравоохранения, - максимально госпитализировать всех пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU