Анастасия Волочкова села на шпагат в футболке из Новокузнецка

7 Июль 2020 2020-07-07T13:52:35+03:00

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Знаменитая балерина Анастасия Волочкова села на шпагат в футболке новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург». Футболка, кстати, именная.

«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата», - такой надписью Анастасия Волочкова сопроводила снимок в Инстаграме. Камера запечатлела Волочкову, сидящую на верхней ступеньке мраморной лестницы. Дива одета в футболку хоккейного клуба, причем на груди красуется ее фамилия и номер - «1».

Сама балерина отметила, что футболку ей подарили в Новокузнецке: «Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад!». Возраст футболки солидный, однако Волочкова, по ее собственному признанию, по-прежнему предпочитает быть первой во всех своих начинаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU