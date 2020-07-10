2020-07-10T11:37:39+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке

С огнем боролись семь пожарных [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео Александра СтепановаРейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео Александра Степанова
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В Новокузнецке в полдень на Кондомском шоссе сгорел пассажирский автобус. Огонь полностью уничтожил его.

Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке.Видео: Александр Степанов

Сигнал о том, что на Кондомском шоссе загорелся автобус, поступил на пульт диспетчера в 12.52. На место тут же выдвинулись две единицы техники и семь пожарных. Когда они прибыли, автобус был полностью объят огнем.

- В результате пожара автобус полностью выгорел. Пассажиров на момент ЧП в нем не было - только водитель. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Все, что осталось от автобуса. ФОТО: Александр Степанов

Все, что осталось от автобуса. ФОТО: Александр Степанов

Ликвидировать пожар удалось к 13.08. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства его возникновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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