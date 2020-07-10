10 Июль 2020 2020-07-10T11:37:39+03:00

С огнем боролись семь пожарных [видео]

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке в полдень на Кондомском шоссе сгорел пассажирский автобус. Огонь полностью уничтожил его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789748" frameborder="0"></iframe> Рейсовый автобус сгорел дотла в Новокузнецке.Видео: Александр Степанов

Сигнал о том, что на Кондомском шоссе загорелся автобус, поступил на пульт диспетчера в 12.52. На место тут же выдвинулись две единицы техники и семь пожарных. Когда они прибыли, автобус был полностью объят огнем.

- В результате пожара автобус полностью выгорел. Пассажиров на момент ЧП в нем не было - только водитель. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Все, что осталось от автобуса. ФОТО: Александр Степанов

Ликвидировать пожар удалось к 13.08. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства его возникновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове на ходу загорелся автобус

В Кемерове в пятницу, 17 ноября, во время движения по маршруту загорелся пассажирский автобус. Штатный огнетушитель не сработал, и водитель сбил пламя водой. (подробности)

Автобус загорелся на кузбасской трассе

Рано утром в Новокузнецке, на автодороге в поселке Металлург произошло ЧП. Здесь прямо во время движения загорелся автобус. (подробности)

На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами загорелся на кузбасской трассе. Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушили огонь. (подробности)

На шоссе в Кемерове сгорел автобус

В четверг утром, 14 апреля, на Логовом шоссе полностью выгорел автобус ЛиАЗ. Фотографии с места появились в Сети. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU