В Прокопьевске коронавирусом заразились врачи
В Прокопьевске коронавирусной инфекцией заразились врачи. Об этом стало известно в пятницу, 10 июля.
Напомним, что в те сутки в городе было выявлено четыре случая заболевания COVID-19. О пациентах в Instagram главы города Андрея Мамаева рассказал его первый заместитель Вячеслав Старченко.
- По этим людям хочется сказать, что двое из них - медицинские работники. Мы продолжаем наблюдать тенденцию заболеваемости по медицинским учреждениям, ситуация у нас на контроле. Еще женщина заболела при контакте с мужем, и одна пенсионерка, которая получила эту инфекцию в быту, - сообщил Вячеслав Старченко.
Замглавы отметил, что в Прокопьевске показатель заболеваемости составляет 29,12 на 100 тысяч населения при областном показателе 88 на 100 тысяч. Чтобы сохранить его, необходимо четко соблюдать профилактические меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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