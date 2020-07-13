В Прокопьевске коронавирусом заразились врачи

13 Июль 2020 2020-07-13T10:18:13+03:00

Об этом стало известно в пятницу, 10 июля

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В Прокопьевске коронавирусной инфекцией заразились врачи. Об этом стало известно в пятницу, 10 июля.

Напомним, что в те сутки в городе было выявлено четыре случая заболевания COVID-19. О пациентах в Instagram главы города Андрея Мамаева рассказал его первый заместитель Вячеслав Старченко.

- По этим людям хочется сказать, что двое из них - медицинские работники. Мы продолжаем наблюдать тенденцию заболеваемости по медицинским учреждениям, ситуация у нас на контроле. Еще женщина заболела при контакте с мужем, и одна пенсионерка, которая получила эту инфекцию в быту, - сообщил Вячеслав Старченко.

Замглавы отметил, что в Прокопьевске показатель заболеваемости составляет 29,12 на 100 тысяч населения при областном показателе 88 на 100 тысяч. Чтобы сохранить его, необходимо четко соблюдать профилактические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU