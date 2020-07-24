24 Июль 2020 2020-07-24T13:02:58+03:00

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту кражи портрета Амана Тулеева с Доски почета. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

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В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту повреждения стелы с портретами почетных граждан, на которой был в том числе и портрет бывшего губернатора Амана Тулеева. Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 июля.

Около двух часов ночи в полицию поступило четыре сообщения о случившемся. Неизвестный повредил стелу на улице Дзержинского и частично декоративное освещение.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен виновник. Им оказался 32-летний местный житель, который объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

- В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU