24 Июль 2020 2020-07-24T13:10:33+03:00

В Кузбассе открыли два дополнительных обсерватора в Кемерове и Новокузнецке Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Кузбассе открывается два дополнительных обсерватора - в Кемерове и Новокузнецке. Распоряжение об этом появилось на сайте правительства области в пятницу, 24 июля.

Документом вносятся изменения в постановление от 30 мая 2020 года «Об организации работы обсерваторов». В частности, пункт 1, где указаны медицинские учреждения с созданными в них обсерваторами, дополняются еще двумя больницами - это Кемеровская клиническая больница имени Беляева в областном центре и Новокузнецкая городская клиническая больница № 1.

Эти же два учреждения дополняют пункт 6, который предписывает руководителям медорганизаций организовать работу по подготовке обсерваторов в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU