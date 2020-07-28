Цена строительства «Кузбасс-Арены» и ледового дворца в Кемерове выросла

28 Июль 2020 2020-07-28T07:41:15+03:00

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Губернатор Кузбасса подписал распоряжение, согласно которому выросли затраты на строительство «Кузбасс-Арены» и Ледового дворца «Кузбасс».

Так, на строительство Ледового дворца планируется направить восемь миллионов рублей. При этом 700 миллионов уже были направлены в 2019 году, а 5,089 миллиарда - в 2020-м. На 2021 год заложено 2,211 миллиарда рублей. Сдача Ледового дворца намечена на конец июля 2021 года. Отметим, ранее предполагалось, что дворец будет построен за 7,6 миллиарда рублей, а срок сдачи был назначен на конец сентября 2021 года.

Выросли и перераспределились инвестиции и в строительство спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Ранее предполагалось, что на строительство будет направлено 7,4 миллиарда рублей, из них два миллиарда должны были быть направлены на строительство в 2020 году, а 5,99 миллиарда - в 2021-м. В изменениях, которые внесены в постановление, отмечено, что 1,039 миллиарда уже направлены на строительство в 2020 году, на 2021 год заложено 5,99 миллиарда, а 961 миллион - на 2022 год. Срок сдачи - конец 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU