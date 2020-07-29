2020-07-29T08:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнецк оказался лидером по числу заболевших коронавирусом

Данные оперативного штаба на 29 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецк оказался лидером по числу заболевших коронавирусомНовокузнецк оказался лидером по числу заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще 73 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки. В каком же городе больше всего новых случаев заболевания?

По данным оперативного штаба, из 73 новых случаев заболевания COVID-19 почти половина приходится на Новокузнецк. Здесь опасное заболевание диагностировали у 34 горожан. В общей сложности число заболевших коронавирусом в Новокузнецке достигло 839 человек.

Вторым по числу новых заболевших коронавирусом стал Кемерово: здесь выявили 21 пациента с COVID-19. В общей сложности число заболевших достигло 816 человек.

В Междуреченске за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 13 человек. Сейчас в городе насчитывается 531 человек с этим диагнозом.

Еще два пациента с коронавирусом поступили в инфекционный стационар из Калтана. По одному заболевшему в Березовском, Осинниках и Прокопьевске.

Напомним, в общей сложности число заболевших в регионе достигло 3481 человека. Из них 2144 уже прошли курс лечения и выписаны из больниц. Также в 22 случаях наступила смерть пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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