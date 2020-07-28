28 Июль 2020 2020-07-28T08:57:48+03:00

В каком городе больше всего заболевших коронавирусом на 28 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти треть новых случаев заболевания зафиксирована в одном из городов

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Стало известно, в каком кузбасском городе на утро 28 июля выявили больше всего случаев заболевания коронавирусом. Данные приводит областной оперативный штаб.

Как оказалось, почти треть всех новых случаев заболевания приходится на Новокузнецк. Здесь за минувшие сутки диагностировали коронавирус сразу у 24 пациентов. В общей сложности число заболевших в Новокузнецке достигло 805 человек.

Еще 15 новых случаев зафиксировано в Междуреченске. Общее же число заболевших достигло 518 человек. В Кемерове же на утро 28 июля врачи диагностировали коронавирус у 11 новых пациентов. Общее число заболевших с начала пандемии - 795 человек.

По восемь случаев COVID-19 выявили в Анжеро-Судженске и Березовском. В Мысках число заболевших увеличилось на четыре человека, а в Белове - на три. Два человека заболели коронавирусом в Новокузнецком муниципальном районе. По одному - в Юрге, Беловском муниципальном районе, Кемеровском и Чебулинском муниципальных округах.

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ИСТОЧНИК KP.RU