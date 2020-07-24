2020-07-24T11:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе обнаружили коронавирус

Информацию подтвердили в министерстве образования области
Мария КОЛОСОВА
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В лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе обнаружили коронавирусВ лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе обнаружили коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В детском лагере «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе обнаружили коронавирус. Информацию подтвердили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Ранее о заражении в Instagram губернатора Сергея Цивилева сообщила одна из жительниц. По словам женщины, заболевание обнаружилось у сотрудника лагеря. Вместе с тренером там на отдыхе находятся и дети.

Как сообщили в ведомстве, вопрос безопасности детей находится на контроле властей.

- С каждым родителем ведется адресная работа, предлагаются следующие варианты: ребенок остается в лагере, заменяется весь персонал. Также родители могут забрать ребенка и вместе с ним остаться на самоизоляции на две недели, - сообщают специалисты. - Если такой возможности нет, то ребенок вместе с одним из родителей может находиться в обсерваторе на самоизоляции. В обоих случаях взрослым будет предоставлен официальный больничный.

Также в минобрнауки открыта горячая линия: 8- 905-075 18-45, по которой можно получить ответы на все интересующие вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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