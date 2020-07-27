2020-07-27T10:19:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура проверяет детские лагеря в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

Две вспышки произошли в Новокузнецком районе
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Прокуратура проверяется детские лагеря в Кузбассе из-за вспышек коронавирусаПрокуратура проверяется детские лагеря в Кузбассе из-за вспышек коронавирусаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты областной прокуратуры проводят проверки по факту заражения коронавирусом в детских оздоровительных лагерях.

Сразу в двух детских летних лагерях, расположенных в Новокузнецке, выявили несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. В «Лесной сказке» заболели шестеро взрослых, а в «Сибирской сказке» - один. Сейчас по факту заражения прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательство об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецкого района, результаты находятся на контроле прокуратуры области, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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