3 Авг. 2020 2020-08-03T07:51:53+03:00

Когда включат горячую воду в Кемерове после планового отключения Фото: Олег УКЛАДОВ

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Еще 2 августа жителям Заводского района Кемерова должны были подключить горячую воду, которую отключали планово. Однако этого не произошло. Когда же в кранах появится горячая вода, рассказали коммунальщики.

Как оказалось, во время испытательных работ специалисты обнаружили многочисленные повреждения на трубах. Все повреждения оперативно устраняли в сроки, отведенные для ремонта. И часть потребителей Заводского района получила горячую воду в срок. Однако последние ремонтные работы завершились вечером 2 августа, и около 100 домов на утро 3 августа все еще оставалась без горячего водоснабжения.

- Специалисты уже начали прогревать трубопровод. Те дома, которые не удалось подключить вчера, будут подключены сегодня, - отметил пресс-секретарь компании СГК Олег Бритвин. - У части потребителей горячая вода появится еще до обеда, у части - во второй половине дня.

Коммунальщики отметили, что до завершения рабочего дня все жители Заводского района, у которых проводилось плановое отключение, получат горячую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU