На кузбасской шахте горняк получил тяжелые травмы

Шахтера с тяжелыми травмами госпитализировали в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

ЧП произошло на одной из кузбасских шахт вечером 17 августа. Здесь тяжелые травмы получил один из горняков.

Вечером 17 августа на шахте в поселке Каз Таштагольского района один из рабочих получил тяжелую травму. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте администрации Таштагольского района в социальных сетях.

«В 19.45 в шахте в поселке Каз мужчина 1990 года рождения получил производственную травму», - говорится в сообщении.

Причиной травмы стал шланг, который порвался в тот момент, когда находился под давлением. Сейчас мужчина находится в специализированной больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Это не первый случай травмирования шахтеров. Так, в минувшие выходные при обрушении породы в шахте пострадали сразу четыре человека. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо горняков пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

В Кузбассе четверо горняков пострадали при обрушении породы на шахте. По данному факту прокуратурой организована проверка. (подробности)

Скончался горняк, пострадавший при обрушении породы на шахте в Кузбассе

В Кузбассе скончался горняк, который пострадал при обрушении породы на шахте. Еще трое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. (подробности)