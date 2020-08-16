Скончался горняк, пострадавший при обрушении породы на шахте в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе скончался горняк, который пострадал при обрушении породы на шахте. Еще трое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

- Один скончался, - сказал ТАСС источник.

Обрушение породы случилось на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке в субботу, 15 августа. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четверо рабочих. Один из них в состоянии средней степени тяжести, другой тяжелый и последний в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время идет расследование уголовного дела по факту травмирования четырех горняков. По предварительной информации следствия сейсмический удар вызвал геологическое нарушение. От этого сечение горной выработки изменилось.

Также прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Комиссия предприятия в свою очередь проводит внутреннюю проверку.

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