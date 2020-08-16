Помощь окажут семье погибшего на кузбасской шахте горняка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке шахте «Ерунаковская-8» 15 июля погиб горняк. Его семье окажут необходимую помощь в виде выплат.

- В результате происшествия четыре работника предприятия пострадали, позже один из них скончался. Семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Лечение остальных пострадавших на контроле у компании, - цитирует официального представителя «Распадской угольной компании» компании ТАСС.

Сейчас работы на шахте приостановлены. Также продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования четырех горняков. Прокуратурой области организована проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Внутреннюю проверку проводит комиссия предприятия.

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