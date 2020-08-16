Четверо горняков пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе четверо горняков пострадали при обрушении породы на шахте. По данному факту прокуратурой организована проверка.

Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке в субботу, 15 августа. В результате четверо рабочих получили травмы различной степени тяжести. С опасного участка было эвакуировано 28 горняков, еще 195 человек продолжили работу.

По факту произошедшего прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

-Проверка проводится Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Кроме того, на место выехал прокурор Новокузнецкого района, – сообщили в ведомстве.