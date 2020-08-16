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Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочих на шахте

Пострадало четыре человека
Мария КолосоваМарияКолосова
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Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочих на шахте

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочих на шахте

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту травмирования четырех горняков. Инцидент произошел на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке.

По версии следствия, 15 августа в 15.27 по лаве 48-7 пошла пыль и нарушилось проветривание. По предварительной информации в результате сейсмического удара произошло геологическое нарушение, от чего изменилось сечение горной выработки. В это время на аварийном участке находилось четверо горнорабочих, которые получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают следователи территориального следственного комитета.

-В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, - сообщили в ведомстве. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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